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    Полиция остановила оппозиционное шествие в Ереване и начала задержания активистов

    5 Мая 2022, 15:01

    ЕРЕВАН. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Специальные силы Армении – подразделение «Красные береты» в четверг утром остановили оппозиционное шествие в центре Еревана и начали задержания активистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Как показывают в режиме реального времени местные порталы, есть десятки задержанных.

    «Красные береты» являются самыми агрессивными, они начали провокацию и задерживают наших активистов, которые просто проводили мирную акцию», - заявил журналистам участник шествия, депутат от оппозиционной фракции «Армения» Гегам Манукян.

    Сейчас участники протеста продолжают движение по центральным улицам столицы Армении. Оппозиционные шествия также проходят и в других районах Еревана.

    Фото: Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Армения Мировые новости
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