Полиция определила возможное местонахождение пропавшей девочки в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Девочку, похожую на пропавшую пятилетнюю Мадину Ерланкызы, видели на кукурузном поле от 9 километрах от поселка Джамбул Костанайской области. Поле оцепили и ведутся поиски. Ситуацию осложняет наступившая ночь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, полицейские видели ребенка на кукурузном поле. Поле оцепили, задействован дрон. Зона поиска пропавшей девочки составляет 50 га.

Сотрудники полиции поминутно восстановили хронологию дня, когда ребенок пропал. Сотрудник центра кинологической службы Кайрат Бисембин рассказал, что девочка ушла из дома около семи утра: вылезла через окно второго этажа кухни, с помощью газовой трубы спустилась на козырек, с козырька перелезла на дерево.

«В это время сосед из квартиры вышел на шум во дворе, увидел ребенка и помог ей спуститься с дерева. Мужчина отвел ребенка в квартиру. Пока стучал в дверь, девочка выбежала на улицу в сторону игровой площадки, - пояснили в ведомстве. — В 08:04 ребенка запечатлела камера видеонаблюдения. Также ее видел сельчанин. Затем девочка побежала по направлению к трассе Костанай-Веденка. 08:06 - еще один свидетель видит девочку на Центральной улице. 08:24 - ребенка видел тракторист, который ехал в сторону поселка. 08:30 - девочку видел велосипедист, который ехал также в сторону поселка».

Сейчас поисковые мероприятия ведутся в соседнем поселке Алтын дала, который находится в 9 километрах от места пропажи девочки.

Местные жители и горожане помогают полиции прочесывать кукурузное поле.

Ранее сообщалось, что 7 августа рано утром убежала в неизвестном направлении 5-летняя девочка в поселке Джамбул Костанайской области.

К поискам подключились свыше 500 полицейских , а также вертолет и дроны