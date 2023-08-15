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    Полиция обнаружила 2001 дефект на дорогах общего пользования Павлодарской области

    15 Августа 2023, 14:09

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Стражи порядка в Павлодарской области провели 899 обследований автодорог общего пользования более чем на 22 тыс километров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года в Павлодарской области проведено 899 обследований автодорог общего пользования с охватом более 22 тысяч км, в ходе которых выявлен 2001 дефект. За неудовлетворительное содержание дорог и нарушение правил производства работ на дорогах к ответственности привлечены 140 должностных и юридических лиц», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

    По данным стражей порядка, сотрудники ДП для обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения аварий обследуют эксплуатационное состояние автодорог, дорожных сооружений и технических средств регулирования дорожного движения Павлодарской области.

    Во время проверки полицейские отдела полиции Павлодарского района выявили нарушение на железнодорожном переезде: там ночью не отражаются дорожные знаки, установленные вблизи железнодорожных путей, и не обрезаны кустарники, растущих вдоль дороги, мешающие обзору водителей; сам настил на переезде находится в плохом состоянии.

    «По всем выявленным нарушениям стражами порядка Павлодарского района направлены предписания на устранение недостатков. Также должностное лицо по участку привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 631 КРКоАП, наложен штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге - Казинформ)», - сообщил начальник административной полиции ОП Павлодарского района Дамир Альбеков.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Дороги полиция
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