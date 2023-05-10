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    Полиция не задерживала никого 9 мая – МВД Казахстана

    10 Мая 2023, 11:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов заявил о том, что полиция никого не задержала за шествие с флагом бывшего СССР 9 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Задержание проводят сотрудники полиции после уведомления о незаконности (мероприятия) с разъяснением законного порядка и требований. В случае невыполнения законных требований подлежат привлечению административной ответственности. В случае игнорирования законных требований, полиция принимает меры для локализации мероприятия. 9 мая задержаний не было», - сказал Марат Ахметжанов в кулуарах Мажилиса.

    По его словам, в таких случаях в первую очередь проводятся профилактические мероприятия с разъяснением.

    «Если есть какие-то нарушения правопорядка, по всем случаям проводятся профилактические мероприятия. По флагам: это не шествие, это не митинг. Было проведено общее профилактическое мероприятие, проведены беседы. Порядок проведения мирных митингов и шествий у нас урегулирован законом. То есть, если там есть нарушение, установленное порядком, к ответственности за него привлекает суд. Есть еще и прокурор, который наблюдает за соблюдением законности. По каждому случаю нужно отдельно подходить», - добавил глава МВД.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МВД РК
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