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Полиция не задерживала никого 9 мая – МВД Казахстана

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
10 Мая 2023, 11:55
Полиция не задерживала никого 9 мая – МВД Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов заявил о том, что полиция никого не задержала за шествие с флагом бывшего СССР 9 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Задержание проводят сотрудники полиции после уведомления о незаконности (мероприятия) с разъяснением законного порядка и требований. В случае невыполнения законных требований подлежат привлечению административной ответственности. В случае игнорирования законных требований, полиция принимает меры для локализации мероприятия. 9 мая задержаний не было», - сказал Марат Ахметжанов в кулуарах Мажилиса.

По его словам, в таких случаях в первую очередь проводятся профилактические мероприятия с разъяснением.

«Если есть какие-то нарушения правопорядка, по всем случаям проводятся профилактические мероприятия. По флагам: это не шествие, это не митинг. Было проведено общее профилактическое мероприятие, проведены беседы. Порядок проведения мирных митингов и шествий у нас урегулирован законом. То есть, если там есть нарушение, установленное порядком, к ответственности за него привлекает суд. Есть еще и прокурор, который наблюдает за соблюдением законности. По каждому случаю нужно отдельно подходить», - добавил глава МВД.


МВД РК  
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