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      Алматинская область

    Полиция наказала разъезжавшую с VIP-пропуском жительницу Каскелена

    10 Ноября 2022, 18:51

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как жительница Алматинской области с фальшивым VIP-пропуском разъезжала по улицам и злостно нарушала правила дорожного движения. Ее наказали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов сообщил, что 10 ноября в результате мониторинга социальных сетей установлена 21-летняя жительница города Каскелена, которая у себя на странице в Instagram разместила ряд видеороликов, на которых зафиксированы действия, содержащие явные признаки административных правонарушений.

    «По данным фактам в УП Карасайского района возбуждены материалы административного производства», - написал на своей странице в Instagram Бауржан Аленов.

    По его данным, проверка в настоящее время завершена, по результатам девушка привлечена к ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст.ст.597 ч.4, 599 ч.1 и 590 ч.2 КРК об АП.

    «Отмечу, что данная гражданка временно не работает, и учителем в образовательных учреждениях ранее не работала. Не соответствующий действительности «VIP-пропуск» приобрела у неустановленных лиц в Instagram», - добавил начальник ДП.


    Фото: t.me/POLICE_of_KZ

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Борьба с преступностью
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