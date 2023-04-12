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    Полиция Нью-Йорка начала использовать роботов для борьбы с преступностью

    12 Апреля 2023, 21:30

    НЬЮ-ЙОРК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Полиция Нью-Йорка начала использовать роботов для патрулирования городского метро и борьбы с преступностью. Об этом во вторник сообщила газета New York Post со ссылкой на главу полиции города Кичанта Сьюэлла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Чтобы защищать наш современный город и перспективный мир, важно, чтобы наши сотрудники были оснащены инструментами, обучением и технологиями, необходимыми для безопасного и эффективного выполнения этой работы», - сказал глава полиции города, чьи слова приводит издание.

    По данным газеты, полиция уже использует двух «цифровых собак», общая стоимость которых составляет почти $750 тысяч. Они оснащены микрофонами, камерой и датчиками. Максимальная скорость передвижения этих «цифровых собак» составляет около 1,6 км/ч. Роботы, которых прозвали «робот-доносчик», патрулируют главную площадь города - Таймс-сквер, и станции метро.

    Ранее наблюдательный совет американского города Сан-Франциско проголосовал за запрет полиции применять роботов для ликвидации преступников. По словам председателя Совета Дина Престона, жители считают город «не местом для роботов-убийц».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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