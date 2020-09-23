Полиция Казахстана переходит на сервисную модель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полиция Казахстана переходит на сервисную модель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

В международной практике принято следующее понятие «сервисной полиции»: «Сервисная полиция – общественный ориентированный подход в деятельности полиции – стиль управления, организационная стратегия, направленные на решение проблем и партнерство с обществом».

В рамках этой стратегии полиция ориентируется на проактивную модель работы, ориентированную на тесное взаимодействие с обществом, совместное решение вопросов безопасности с учетом мнения населения об эффективности полицейской службы и приоритетности вопросов безопасности жителей, проживающих на конкретной территории.

Полицейская деятельность, ориентированная на сервис, – это модель, которая позволяет полиции и обществу применять новые методы сотрудничества для решения проблемы преступности, обеспечения правопорядка и безопасности. Она базируется на двух ключевых компонентах: изменение методов и практики полиции и принятие мер для налаживания конструктивных взаимоотношений между полицией и обществом.

Суть данной модели заключается в том, чтобы члены общества активно участвовали в процессе выявления проблем безопасности. В рамках вовлечения граждан происходит расширенное видение по предотвращению правонарушений и борьбе с преступностью, что влечет за собой внесение глубоких изменений в деятельности всей полиции.

Для достижения эффективности данный подход подразумевает целенаправленную поддержку как со стороны всех служб полиции, так и со стороны общественности, которая видит результаты взаимодействия и своей роли в данном процессе.

Основополагающим принципом, которым можно охарактеризовать основу «сервисной модели полиции»: полиция – это народ, а народ – это полиция.

«Сейчас в Казахстане проходит этап создания своей национальной модели. Мы исходим из того, что полиция – это служба, которая помогает и решает проблемы граждан. Для перехода на «сервисный» формат обеспечения общественной безопасности с прошлого года в Карагандинской области начат пилотный проект. Его цель – установление партнерских отношений с местным сообществом в вопросах обеспечения общественной безопасности. В ближайшее время такой же проект начнет действовать в столице», - отметил начальник департамента кадровой политики МВД Айдар Сайтбеков в ходе обсуждения вопроса полиции в новых условиях, прошедшего на базе Алматинской академии МВД.

Министерство внутренних дел РК также проводит работу по реализации совместного проекта с Центром исследования правовой политики (ЦИПП) «Сервис-ориентированная модель демократической полиции».

Проект направлен на развитие системы органов внутренних дел в Казахстане путем внедрения модели межведомственного партнерства в области общественной безопасности и стандартов сервисно-ориентированной полиции.

В рамках данного проекта при поддержке Центра исследования правовой политики для руководящего состава Алматинской академии и департамента полиции Алматы организованы тренинги на тему: «Основы управления проектами: принципы, процессы и методы».