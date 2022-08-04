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    • Полиция изъяла 12 кг конопли у жителя Степногорска

    4 Августа 2022 18:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках профилактической операции «Қарасора-2022» при отработке оперативной информации полицейские в городе Степногорске выявили факт незаконного культивирования растений, содержащих наркотическое средство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    « На приусадебном участке, принадлежащем 36-летнему местному жителю, полицейские обнаружили кусты конопли. Также обнаружены шланги, проведенные к лункам для осуществления полива. Изъято 173 куста. Согласно заключению эксперта, вес изъятого составил более 12 кг», - сообщили в полиции.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

    Со слов горожанина, растения конопли выращивал с целью личного потребления. В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

    С начала года выявлено четыре факта культивирования растений, содержащих наркотические вещества, добавили в полиции.


    Фото: polisia.kz

    #Акмолинская область #Борьба с наркотиками
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