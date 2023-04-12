Полиция ищет убийцу обезглавленной женщины в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Убитая женщина ранее неоднократно была судима за наркопреступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«12 апреля в 8:40 на канал 102 поступило сообщение об обнаружении у заброшенного здания по улице Шолохова трупа женщины. Информация подтвердилась. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Женщина оказалась обезглавленной», - сообщили в департаменте полиции города.

Личность женщины установлена. Она 1976 года рождения, без определенного места жительства, ранее неоднократно судимая за наркопреступления.

«Спустя некоторое время голова женщины была обнаружена в одной из торговых точек неподалеку. В настоящее время в управлении полиции Турксибского района по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК. Органами внутренних дел проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и раскрытие преступления», - добавили в ведомстве.

Другие детали уголовного дела в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК разглашению не подлежат.



