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    Полиция и ветеринары в Павлодарской области чипируют скот

    3 Февраля 2022, 17:41

    ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Обход во дворах устроили для профилактики краж, потери и бесхозного выпаса животных, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Участковый инспектор отдела местной полицейской службы города Экибастуз Куаныш Алимбергенов совместно с Амантаем Арымбековым, представителем ветеринарской службы, обходят каждый двор села Акколь с целью установления точного количества поголовья скота. Проводятся идентификация данного скота (биркование, таврирование, чипирование), а также проверка наличия ветеринарных паспортов на имеющийся скот», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

    С каждым сельчанином, у которого есть домашний скот, проводят профилактические беседы, чтобы их владельцы принимали необходимые меры во избежание утери или кражи поголовья и недопущения бесхозного выпаса сельскохозяйственных животных.

    «2 февраля 2022 года при подворном обходе были посещены 5 домов, где проведено повторное биркование скота. Биркование осуществлялось путём прикрепления бирки на ухо животного, размещая её посередине во внутренней части уха, - отметил Куаныш Алимбергенов. - Этот способ наиболее распространён и доступен, но если бирка теряется или ломается, то уже по имеющимся паспортам с описанием животного проводится повторное биркование. Кроме этого, бирковали и молодой приплод крупного рогатого скота, овец, коз и лошадей с сопровождением паспортов».

    Такую акцию под названием «Тавро» стражи порядка в сёлах города Экибастуз проводят с 2 по 28 февраля.

    Фото ДП Павлодарской области.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Минсельхоз МВД РК Животные
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