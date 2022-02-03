Полиция и ветеринары в Павлодарской области чипируют скот

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Обход во дворах устроили для профилактики краж, потери и бесхозного выпаса животных, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Участковый инспектор отдела местной полицейской службы города Экибастуз Куаныш Алимбергенов совместно с Амантаем Арымбековым, представителем ветеринарской службы, обходят каждый двор села Акколь с целью установления точного количества поголовья скота. Проводятся идентификация данного скота (биркование, таврирование, чипирование), а также проверка наличия ветеринарных паспортов на имеющийся скот», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

С каждым сельчанином, у которого есть домашний скот, проводят профилактические беседы, чтобы их владельцы принимали необходимые меры во избежание утери или кражи поголовья и недопущения бесхозного выпаса сельскохозяйственных животных.

«2 февраля 2022 года при подворном обходе были посещены 5 домов, где проведено повторное биркование скота. Биркование осуществлялось путём прикрепления бирки на ухо животного, размещая её посередине во внутренней части уха, - отметил Куаныш Алимбергенов. - Этот способ наиболее распространён и доступен, но если бирка теряется или ломается, то уже по имеющимся паспортам с описанием животного проводится повторное биркование. Кроме этого, бирковали и молодой приплод крупного рогатого скота, овец, коз и лошадей с сопровождением паспортов».

Такую акцию под названием «Тавро» стражи порядка в сёлах города Экибастуз проводят с 2 по 28 февраля.

Фото ДП Павлодарской области.