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    Полиция Германии провела крупный рейд против неонацистских группировок

    6 Апреля 2022, 21:33

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Германия проводит общенациональные рейды против неонацистских группировок, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Почти 800 полицейских в 11 из 16 федеральных земель Германии приняли участие в рейдах против ультраправых экстремистских группировок в среду, передают немецкие СМИ. В центре внимания силовиков ФРГ – запрещенные неонацистские группировки.

    Обыски проведены в местах жительства 50 подозреваемых из числа правых экстремистов. Также были проведены обыски в 11 других местах. Рейды начались рано утром 6 апреля среди членов неонацистских группировок: «Атомваффен Дивизион» (AWD), «Combat 18» (C18) и «Knockout 51» (K51).

    Представитель государственной прокуратуры ФРГ сообщил, что четверо подозреваемых арестованы. Подозреваемые, как полагают, являются лидерами группировки K51, один из которых также находится под следствием в связи с причастностью к «AWD».

    Группировка «AWD» является неонацистской террористической организацией, возникшей в США и состоящей из террористических ячеек без лидеров. Члены группировки связаны по меньшей мере с пятью убийствами, считают в немецкой полиции.

    По данным немецкого издания «Der Spiegel», один из подозреваемых членов AWD – бывший кадет-офицер. Он находился под наблюдением немецкой военной контрразведки (MAD), но она не смогла пресечь его доступ к оружию.

    Движение «C18» впервые появилось в Великобритании в 1990-х годах, как уличное боевое крыло крайне правой Британской национальной партии (BNP). В Германии участники «C18» участвовали в неонацистских мероприятиях и ультраправых музыкальных фестивалях.

    Подозреваемый член «C18» застрелил выходца из Туниса в супермаркете в 2007 году. По данным немецкой общественной телекомпании ARD, он также стал мишенью рейдов в среду. Следователи полагают, что у C18 были другие связи с NSU, которые убили десять человек в период с 2000 по 2007 год.

    В течение многих лет неонацисты из правой организации Национал-социалистического подполья (NSU) нападали на жителей по всей Германии. Их жертвами стали восемь человек турецкого происхождения, один грек и немецкая женщина-полицейский. Основной мотив преступлений – ксенофобия.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Германия Мировые новости
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