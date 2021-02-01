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    Полиция Брюсселя задержала несколько сотен участников протестов

    1 Февраля 2021, 08:29

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. – В воскресенье в столице Бельгии местная полиция пресекла попытку проведения митинга против мер по борьбе с коронавирусом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Несмотря на запрет властей, в воскресенье утром несколько сот жителей Бельгии начали собираться в центре столицы, а также у одной из достопримечательности Брюсселя «Атомиума».

    Среди участников акции были широко представлены болельщики бельгийских футбольных клубов, как валлонских, так и фламандских.

    К разгону незаконного митинга были привлечены значительные силы брюссельской полиции. В результате арестовано 488 человек. Однако большинство из задержанных было освобождено уже после 15 часов местного времени.

    Сообщается, что правоохранители нашли и изъяли у отдельных участников акции ножи, петарды и другие опасные устройства. В отношении организаторов мероприятия ожидается принятие судебных решений.

    Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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