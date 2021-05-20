Полиция Бельгии разыскивает сбежавшего военного с оружием

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 22 часов 19 мая времени Брюсселя, полиция и военные Бельгии осуществляют операцию по поиску 46-летнего местного жителя Юргена Конингса, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Для задержания бывшего военного, который по версии полиции, имеет оружие и преступные намерения, полицейские и военные в количестве 250 человек, перекрыли национальный парк Хоге-Кемпен в провинции Лимбург, что на востоке Бельгии.

В понедельник родственник Юргена Конингса, 46-летнего капрала и инструктора по стрельбе в армии, нашел два его «прощальных» письма в своем доме в местности Ланклааре.

Одно из этих писем было адресовано семье; второе - обществу, и оно вызывало беспокойство. В нем Ю. Конингс пишет, он «больше не может жить в обществе, где политики и вирусологи отняли у нас все». Он объявил, что «присоединится к сопротивлению и не сдастся без боя». Кроме того, военный угрожал известному бельгийскому вирусологу Марку Ван Рансту.

Во вторник Ю. Конингс под предлогом организации стрельб по мишеням вывез из казармы часть оружия, в том числе 4 ракетные установки LAW. Однако большая часть оружия уже обнаружена в его машине, которая была оставлена беглецом у национального парка. Тем не менее, возможно, что у беглеца в наличии пистолет-пулемет, пистолет и бронежилет.

В машине следователи обнаружили третью предсмертную записку, в которой Ю. Конингс пишет, что хочет умереть, «но не без сопротивления».

Бельгийские СМИ сообщают, что военный был близок к ультранационалистским движениям Фландрии. В этой связи под усиленную охрану взяты мусульманские общины региона.

«Автомобиль этого человека уже найден недалеко от национального парка во вторник, и есть веские признаки того, что он может находиться в этом парке, - сказал федеральный прокурор Бельгии. Считается, что у Ю. Конингса нет другой машины, и следователи предполагают, что со вчерашнего дня он передвигался пешком.

Национальный парк «Хоге Кемпен», площадью более 12 тысяч гектаров, в настоящее время закрыт для пеших и велосипедных прогулок.



