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    Полиция Астаны обратилась к мотоциклистам

    13 Мая 2023, 15:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии открытия мотосезона 2023 года столичные полицейские обращаются к мотоциклистам, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в полиции, с целью формирования общей культуры поведения на дорогах и бдительности участников дорожного движения, в том числе и водителями мотоциклов, сотрудники эскортного взвода столичной полиции проводят профилактические мероприятия.

    За прошедшие сутки в столице выявлено 1276 нарушений ПДД, в том числе в отношении 18 мотоциклистов составлено административных протоколов. На коммунальную стоянку водворено 8 мотобайков.

    «Напоминаем любителям эктримальных ощущений, что в неумелых руках мотоцикл является одним из наиболее опасных видов транспортных средств. Помните, что решающим условием благополучных поездок на мотоцикле является строгое соблюдение Правил дорожного движения», - сказал первый заместитель начальника ДП города Астаны Даурен Казбеков.

    Также выявлено 14 водителей, которые находились за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения. Один водитель привлечен к уголовной ответственности по статье 346 УК РК «За управление транспортным средством, лишенным права управления в состоянии алкогольного опьянения».

    В ночное время по улице Аккорган в ходе патрулирования полицейскими была остановлена автомашина марки «Chevrolet». Транспортным средством управляла 36-летняя жительница столицы. При проверке документов из салона автомобиля исходил запах алкоголя. По результатам медицинского освидетельствования, установлено опьянение легкой степени тяжести.

    Установлено, что автоледи ездила по городу без права управления транспортным средством, будучи лишенной водительских прав в 2022 году.

    В отношении нее возбуждено уголовное производство по статье 346 УК РК, автомашина водворена на коммунальную стоянку.

    Полиция просит граждан, ставших очевидцами неправомерного поведения водителей, в частности нарушений ПДД, обращаться в полицию или на мобильное приложение «102».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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