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Полиция Алматы проводит расследование в отношении Габидуллы Абдрахимова
8 Июня 2022 18:30

Полиция Алматы проводит расследование в отношении Габидуллы Абдрахимова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы прокомментировала информацию об уголовном деле в отношении бывшего вице-министра культуры и спорта Габидуллы Абдрахимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Telegram -канале Kozachkov offside появилась информация, что в отношении Г. Абдрахимова зарегистрировано уголовное дело. Автор канала сообщил, что заявителем был бизнесмен из списка Forbes.

«Заявление гр. К. зарегистрировано в единый реестр досудебных расследований по статье 190 части 4 УК РК (Мошенничество). Производство по уголовному делу осуществляет следственное управление ДП Алматы. Проводится комплекс следственных мероприятий, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение», - отметили в пресс-службе ДП Алматы.


Автор:
Корреспондент
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