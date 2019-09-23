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    Полиция Алматы пресекла факт вовлечения девушек в проституцию в Южной Корее

    23 Сентября 2019, 17:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматы пресекли факт вовлечения девушек в проституцию на территории Южной Кореи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В полицию с заявлением обратилась местная жительница, по словам которой малознакомая женщина принуждает к занятию проституцией ее 24-х летнюю дочь и еще одну девушку.

    «Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 308 УК РК. Сотрудниками нашего подразделения профильного направления были организованы оперативные и специальные мероприятия, по результатам которых подозреваемая - гр. О., 1988 года рождения, задержана. В настоящее время эта женщина находится под следствием, в ходе которого будет установлен механизм отправки женщин за рубеж и круг лиц, причастных к этому преступному процессу. Расследование только началось. На эти и многие другие вопросы по факту нам удастся найти ответы по окончанию досудебного производства», - резюмировал начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Корея МВД РК
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