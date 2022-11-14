Полиция Алматы обратилась к автовладельцам в связи с ростом ДТП

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника управления административной полиции Алматы Болатбек Баятанов на брифинге в региональной службе коммуникаций призвал автовладельцев в силу изменения погодных условий быть крайне внимательными на дорогах. Предупреждения коснулись и пешеходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Полицейский напомнил, что Алматы находится в резко климатической зоне. Городу характерны резкие перепады температуры.

«Днем у нас температура колеблется до 10 градусов тепла, в ночное время опускается ниже нуля. В связи с чем, в утреннее и вечернее время есть наледь на проезжей части. В автошколах, как правило, обучают вождению в таких условиях. Необходимо избегать резких переключений скорости, плавно управлять транспортным средством, увеличивать дистанцию между движущимися транспортными средствами», - отметил Болатбек Баятанов.

В зимний период заблаговременно водители должны обратить внимание на техническое состояние автомобиля, произвести переобувку на зимнюю резину, проверить исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, заряд аккумулятора.

«При понижении температуры воздуха езда на летней резине становится крайне опасной, происходит эффект галош, автомобиль скользит и не останавливается. Передвигаться на нейтральной передаче опасно, вероятность возникновения ДТП повышается. В ноябре выпали первые осадки в виде снега, после чего у нас увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. В основном в такие ситуации попадали водители, не перешедшие на зимнюю резину», - заявил полковник полиции.

Он отметил, что не нужно дожидаться календарной зимы, а заменить резину уже сейчас. Согласно правилам дорожного движения, а именно статьи 590 части 5 «Перечень неисправностей и условий, создающих угрозу безопасности дорожного движения и окружающей среде, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» предусмотрена санкция в размере 5 МРП. Водителей, проигнорировавших это правило, ждет штраф.

Болатбек Баятанов ранее сообщил, что в этом году количество ДТП на дорогах мегаполиса выросло по сравнению с прошлым.

8 ноября в Алматы выпал первый снег. В результате за сутки было зарегистрировано 163 дорожно-транспортных происшествия, 48 из них с пострадавшими, погиб один человек.



