Полиции и спасатели отыскали в степи заблудившихся на тракторе костанайцев

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайской области сотрудники полиции и спасатели нашли двух сельчан, которые на тракторе заблудились в степи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

31 декабря около 16.00 двое жителей поселка Свободное Камысьинского района выехали на тракторе в посёлок Дружба этого же района.

«Они решили сократить путь по полевой дороге и у трактора пробило колесо. Мобильной связи не было. Уехавшие долго не сообщали о себе. После этого на поиски отправился участковый инспектор полиции Камыстинского отдела полиции Марат Аяпов и Нурболат Зарлыханов. Они обнаружили пропавших и с помощью сотрудников ЧС эвакуировали сельчан»,- сообщили в департамент полиции Костанайской области.

Спасательная операция закончилась сегодня 1 января 2023 года в 11.00.

Спасенные Азамат Шарипов и Бейбут Картанбаев поблагодарили полицию и спасателей за оказанную помощь.

Фото: Департамент полиции Костанайской области



