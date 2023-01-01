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    Полиции и спасатели отыскали в степи заблудившихся на тракторе костанайцев

    1 Января 2023, 17:50

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайской области сотрудники полиции и спасатели нашли двух сельчан, которые на тракторе заблудились в степи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    31 декабря около 16.00 двое жителей поселка Свободное Камысьинского района выехали на тракторе в посёлок Дружба этого же района.

    «Они решили сократить путь по полевой дороге и у трактора пробило колесо. Мобильной связи не было. Уехавшие долго не сообщали о себе. После этого на поиски отправился участковый инспектор полиции Камыстинского отдела полиции Марат Аяпов и Нурболат Зарлыханов. Они обнаружили пропавших и с помощью сотрудников ЧС эвакуировали сельчан»,- сообщили в департамент полиции Костанайской области.

    Спасательная операция закончилась сегодня 1 января 2023 года в 11.00.

    Спасенные Азамат Шарипов и Бейбут Картанбаев поблагодарили полицию и спасателей за оказанную помощь.

    Фото: Департамент полиции Костанайской области

    Автор:

    Жанна Мусабаева

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