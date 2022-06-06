Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Полицейскому произволу и предвзятым судьям не должно быть места – Президент РК

    6 Июня 2022, 20:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Новом, Справедливом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу, некомпетентным прокурорам и предвзятым судьям. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Новом, Справедливом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу, некомпетентным прокурорам и предвзятым судьям. Общество ждет от правоохранительной и судебной систем реальных изменений. Конкретные решения по этим и другим вопросам развития страны я представлю в своем выступлении на открытии очередной сессии Парламента в сентябре текущего года», - сказал Глава государства в своем обращении народу Казахстана по результатам прошедшего референдума.

    Ранее Президент также заявил о необходимости пересмотреть законодательство, которое способствовало концентрации экономических ресурсов страны в руках узкой группы лиц и предоставило им излишние преференции.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президент Казахстана СМИ Права человека Конституция Общество Новый Казахстан Референдум
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полный текст выступления Президента РК на Международном форуме волонтеров
    Наши волонтеры должны участвовать в глобальных волонтерских движениях – Президент РК
    Президент поручил разработать Дорожную карту развития волонтерского движения
    Труд волонтеров всегда должен высоко цениться - Президент РК
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски