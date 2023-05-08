Полицейского задержали за распространение синтетических наркотиков в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае задержан сотрудник полиции за распространение синтетических наркотиков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В результате совместной операции сотрудников департамента КНБ по Костанайский области и управления собственной безопасности департамента полиции Костанайской области в Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается в распространении синтетических наркотиков. По факту начато досудебное расследование, предусмотренное ч.3 ст. 297 УК РК. Остальная информация в интересах следствия не разглашается



