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    Полицейского привлекут к ответственности за наезд на пешехода в Костанайской области

    28 Апреля 2023, 13:18

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В городе Тобыле полицейского привлекают к ответственности за наезд на пешехода. Женщина жива и находится в больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что факт ДТП зарегистрирован.

    «ДТП произошло в Костанайском районе в городе Тобыле. Полицейский, следуя на личном автотранспорте, допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Согласно результатам медицинского освидетельствования водитель трезв. Пострадавшая доставлена в больницу. Состояние женщины удовлетворительное»,- сообщили в полиции.

    После проведения необходимых экспертиз, в отношении водителя будет принято процессуальное решение. Также проводится служебное расследование.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область МВД РК
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