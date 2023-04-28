Полицейского привлекут к ответственности за наезд на пешехода в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В городе Тобыле полицейского привлекают к ответственности за наезд на пешехода. Женщина жива и находится в больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что факт ДТП зарегистрирован.

«ДТП произошло в Костанайском районе в городе Тобыле. Полицейский, следуя на личном автотранспорте, допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Согласно результатам медицинского освидетельствования водитель трезв. Пострадавшая доставлена в больницу. Состояние женщины удовлетворительное»,- сообщили в полиции.

После проведения необходимых экспертиз, в отношении водителя будет принято процессуальное решение. Также проводится служебное расследование.



