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      Акмолинская область

    Полицейского оскорбила пьяная жительница Акколя

    3 Июля 2023, 21:31

    АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ - Жительницу Акмолинской области накажут за оскорбление полицейского, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В городе Акколе 2 июля в 03:28 в полицию поступило телефонное сообщение о нарушении тишины. Прибывший на место происшествия участковый инспектор полиции установил, что возле гостиницы «Акколь» 37-летняя пьяная женщина вела себя неадекватно, оскорбила полицейского и оказала ему неповиновение.

    По данному факту полицейские начали досудебное производство по ст. 378 УК РК «Оскорбление представителя власти». Назначена экспертиза.

    Акмолинские полицейские обращаются к населению с предупреждением об ответственности за оскорбление представителя власти при осуществлении им служебных обязанностей.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Борьба с преступностью
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