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      Мангистауская область

    Полицейского оштрафовали в Актау

    17 Ноября 2019, 03:31

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Нарушивший правила дорожного движения водитель патрульного автомобиля понесёт наказание по статье 601 Кодекса об административных правонарушениях РК. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.

    В отношении сотрудника полиции, который совершил запрещённый манёвр на дороге в 28 микрорайоне, была проведена служебная проверка.

    «Составлен протокол по статье 601 КоАП РК. К нему будут приняты меры дисциплинарного характера», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Ранее был опубликован видеоролик, на котором видно, как патрульная машина совершила поворот налево, несмотря на запрещённый знак.

    Автор:

    Мангистауская область Силовые структуры
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