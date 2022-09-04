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    Полицейский застрелил своего знакомого на охоте в Актюбинской области

    4 Сентября 2022, 00:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление собственной безопасности ДП Актюбинской области расследует уголовное дело по части 1 статьи 104 УК РК «Причинение смерти по неосторожности» в отношении сотрудника Хромтауского отдела полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    3 сентября в дежурную часть полиции Хромтауского района поступило сообщение о том, что мужчина случайно застрелил на охоте своего знакомого.

    «По данному факту установлено, что сотрудник полиции в выходной день поехал со своим знакомым на охоту. Во время охоты случайно застрелил товарища из своего зарегистрированного ружья, в результате последний скончался на месте. Подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания», - сообщили в полиции.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Актюбинская область Происшествия
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