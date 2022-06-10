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    Полицейский в Актобе отогнал горящую автомашину

    10 Июня 2022, 17:31

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе сегодня утром горел внедорожник марки «Ford». Силами полицейских удалось спасти от возгорания соседнюю автомашину, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

    Соседняя автомашина принадлежала молодой актюбинке, которая жила в данном районе. Полицейским удалось быстро установить владелицу и вызвать на место происшествия.

    «Рано утром во время патрулирования улиц в районе центрального стадиона полицейские заметили горящий на парковке автомобиль марки «Ford». Рядом стояла автомашина марки «Reno», у которого начали возгораться крыло и колесо», - рассказывает пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    Полицейские через планшет установили владелицу машины, позвонили.

    На видео видно как быстро разгорался огонь в машине марки«Ford». Владелица «Reno» испугалась за свое имущество и попросила полицейских отогнать ее машину.

    Получив ключи, патрульный полицейский Сабыржан Куандык сел в уже возгоравшийся автомобиль и отогнал на безопасное расстояние.

    Затем прибыли пожарные, которые потушили горевший внедорожник. Владелица спасенного автомобиля поблагодарила С. Куандыка за смелость и оперативность.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Происшествия Актобе
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