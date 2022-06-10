Полицейский в Актобе отогнал горящую автомашину

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе сегодня утром горел внедорожник марки «Ford». Силами полицейских удалось спасти от возгорания соседнюю автомашину, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Соседняя автомашина принадлежала молодой актюбинке, которая жила в данном районе. Полицейским удалось быстро установить владелицу и вызвать на место происшествия.

«Рано утром во время патрулирования улиц в районе центрального стадиона полицейские заметили горящий на парковке автомобиль марки «Ford». Рядом стояла автомашина марки «Reno», у которого начали возгораться крыло и колесо», - рассказывает пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Полицейские через планшет установили владелицу машины, позвонили.

На видео видно как быстро разгорался огонь в машине марки«Ford». Владелица «Reno» испугалась за свое имущество и попросила полицейских отогнать ее машину.

Получив ключи, патрульный полицейский Сабыржан Куандык сел в уже возгоравшийся автомобиль и отогнал на безопасное расстояние.

Затем прибыли пожарные, которые потушили горевший внедорожник. Владелица спасенного автомобиля поблагодарила С. Куандыка за смелость и оперативность.



