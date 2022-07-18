Полицейский спас из пожара пожилую женщину в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Выехавший в город Шымкент по семейным обстоятельствам полицейский из Жетысайского района Аян Хайруллаев на обратном пути совершил героический поступок, вытащив из огня пожилую женщину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Капитан полиции остановился возле придорожного магазина в Казыгуртском районе, чтобы купить напитки. В этот момент, к полицейскому, выходившему из автомобиля, подбежала молодая девушка и попросила помощи, сообщив, что в здании произошел пожар и в нем осталась бабушка. Страж порядка бросился спасать человека, оказавшегося в беде.

Приближаясь к месту пожара Аян Хайруллаев увидел мужчину, который сообщил, что не может войти внутрь. Вдвоем они приступили к тушению склада, охваченного пламенем. Заметив, что вокруг нет воды, они стали копать землю и попытались ею потушить пожар. Таким образом, закидывая огонь землей, полицейский вытащил из огня пожилую женщину, которая осталась внутри помещения.

До приезда пожарных, мужчинам удалось ликвидировали пожар.

Факт пожара зарегистрирован в Казыгуртском РОП по статье 202 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Проводится досудебное расследование.

Капитан полиции Аян Хайруллаев работает в рядах органов внутренних дел с 2011 года. Службу начинал сотрудником спецподразделения быстрого реагирования в городе Нур-Султане.



