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    Полицейский сбил женщину с ребенком в Шымкенте

    4 Августа 2023, 14:10

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По факту ДТП с участием полицейского в Шымкенте проводится расследование, передает МИА «Казинформ».

    «3 августа в 17:00 на пешеходном переходе по улице Байтурсынова водитель-полицейский УП Туранского района на служебном автомобиле совершил наезд на двух пешеходов. Женщина с несовершеннолетней дочерью доставили в больницу. Факт зарегистрирован в ЕРДР департамента полиции Шымкента по части 2 статьи 345 УК РК «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции города.

    Назначены соответствующие экспертизы.

    «Руководство ДП города приносит свои извинения перед пострадавшими и их родственниками за сотрудника полиции, из-за попустительства которого люди получили травмы на дороге. Досудебным расследованием занимается управление дознания ДП. Ход расследования находится на особом контроле начальника ДП города Шымкента Кайрата Дальбекова», - заверили в департаменте полиции.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    ДТП Происшествия МВД РК Шымкент
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