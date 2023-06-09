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    Полицейский сбил девушку в Жамбылской области

    9 Июня 2023, 15:15

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Служебное расследование по факту ДТП, совершенного сотрудником Рыскуловского райотдела полиции, проводят в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, в райцентре селе Кулан Рыскуловского района Жамбылской области полицейский в ходе движения по трассе сбил пешехода.

    «Девушка не пострадала, - рассказали пресс-службе департамента полиции, - получилось, что она выбежала так, что полицейский ее не заметил».

    По данному факту проводится служебная проверка.

    «Так как пострадавшая отказалась проходить судебно-медицинскую экспертизу, сотрудник полиции привлечен к ответственности по статье 600 части 1 КоАП РК (не предоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). Данное нарушение влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей, то есть 34 500 тенге», - сообщили в ведомстве.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область ДТП Происшествия
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