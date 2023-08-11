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    Полицейский помог маленькой девочке: видео набирает обороты

    11 Августа 2023, 13:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казнете набирает популярность видео, на котором полицейский помогает маленькой девочке. Всего видео уже просмотрели около 370 тысяч раз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Так, в Туркестане инспектор службы батальона патрульной полиции Нурсултан Абдыкадыр во время несения службы заметил девочку, одиноко стоящую у светофора. Он расспросил ее о родителях, но не смог получить от девочки внятного ответа.

    Поняв, что она заблудилась, полицейский сразу же сообщил об этом своим коллегам и приступил к поиску ее родных. А загрустившей девочке Нурсултан купил мороженое, успокоил и пообещал как можно скорей вернуть ее близким.

    Вскоре стражи порядка нашли мать малышки и передали ее семье.

    Полицейский отмечает, что работа полиции не ограничивается только преследованием преступников, но также включает в себя помощь и поддержку граждан.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Видео МВД РК Туркестан полиция
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