Полицейский погиб в аварии под Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полицейский погиб на трассе в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Авария произошло сегодня около девяти часов утра в Карасайском районе Алматинской области.

По информации департамента полиции города, водитель автомашины марки «Мазда-626» на автодороге «Кольды-Жалпаксай» не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной «Лада Гранта», за рулем которой был сотрудник полиции 22-летний Надир Калымов. По инерции «Ладу» отбросило на обочину, где она столкнулась с деревом.

«Надир Калымов работал инспектором патрульной полиции города Алматы. Младший сержант полиции возвращался с ночной смены домой. От полученных травм полицейский погиб на месте происшествия. В органах внутренних дел он служил с сентября 2019 года. У него остались мать и беременная супруга», - сообщили в ведомстве.

Водитель «Мазды» с различными телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

Данный факт расследуется УП Карасайского района ДП Алматинской области по территориальности по ст.345 ч.3 УК РК.