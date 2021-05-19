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    14:03, 19 Май 2021 | GMT +6

    Полицейский погиб в аварии под Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полицейский погиб на трассе в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Авария произошло сегодня около девяти часов утра в Карасайском районе Алматинской области.

    По информации департамента полиции города, водитель автомашины марки «Мазда-626» на автодороге «Кольды-Жалпаксай» не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной «Лада Гранта», за рулем которой был сотрудник полиции 22-летний Надир Калымов. По инерции «Ладу» отбросило на обочину, где она столкнулась с деревом.

    «Надир Калымов работал инспектором патрульной полиции города Алматы. Младший сержант полиции возвращался с ночной смены домой. От полученных травм полицейский погиб на месте происшествия. В органах внутренних дел он служил с сентября 2019 года. У него остались мать и беременная супруга», - сообщили в ведомстве.

    Водитель «Мазды» с различными телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

    Данный факт расследуется УП Карасайского района ДП Алматинской области по территориальности по ст.345 ч.3 УК РК.


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