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    • Полицейский насмерть сбил женщину в Алматы

    4 Августа 2022 11:43

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы произошло ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    В департаменте полиции Алматы сообщили, что 3 августа в 23:25 водитель служебной автомашины марки «Hyundai» гражданин Т. 1993 года рождения, сотрудник Полка патрульной полиции, следуя по улице Жансугурова в южном направлении, на пересечении с улицей Акпаева допустил наезд на 49-летнюю женщину, которая скончалась на месте происшествия.

    «Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 части 3 УК РК. В порядке статьи 128 УПК РК водитель водворен в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции города Алматы.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Происшествия
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