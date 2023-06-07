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    Полицейский из области Улытау знает наизусть более 90 стихов казахских поэтов

    7 Июня 2023, 07:57

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - У инспектора отдела специального и военного обеспечения управления тылового обеспечения ДП области Уркера Укматова есть хобби, которое сохранил еще с детства – любовь к поэзии. Он знает наизусть более 90 произведении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Уркер родился в Сарысуском районе Жамбылской области. Еще в школе он активно участвовал в конкурсах. В службу органах внутренних дел начал в 2022 году в Астане.

    «С детства любил читать книги. Мне нравится декламировать стихи наших поэтов наизусть. Особенно привлекают стихи Махамбета. Считаю, знание творчества классиков национальной литературы способствует патриотическому воспитанию молодежи», - говорит Уркер Укматов.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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