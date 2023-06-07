Полицейский из области Улытау знает наизусть более 90 стихов казахских поэтов

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - У инспектора отдела специального и военного обеспечения управления тылового обеспечения ДП области Уркера Укматова есть хобби, которое сохранил еще с детства – любовь к поэзии. Он знает наизусть более 90 произведении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Уркер родился в Сарысуском районе Жамбылской области. Еще в школе он активно участвовал в конкурсах. В службу органах внутренних дел начал в 2022 году в Астане.

«С детства любил читать книги. Мне нравится декламировать стихи наших поэтов наизусть. Особенно привлекают стихи Махамбета. Считаю, знание творчества классиков национальной литературы способствует патриотическому воспитанию молодежи», - говорит Уркер Укматов.