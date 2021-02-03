Полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов рассказал о своей работе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов рассказал о своей работе и об американской практике противодействия коррупции в интервью на странице Антикоррупционной службе РК в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я сам из Казахстана, я люблю Казахстан. Я родился в Шымкенте, каждый год езжу в Казахстан, разговариваю с разными полицейскими. Знаете, на самом деле у нас есть очень-очень хорошие полицейские. Просто их как бы не представляют, не показывают по новостям в СМИ. Помните, два года назад полицейский спас женщину, которая упала в реку. В прошлом году многие полицейские спасали людей, которые хотели убить себя – спрыгнуть с крыши или с моста. У нас есть настоящие герои, настоящие полицейские, которые работают честно», – сказал Д.Ниязов.

По его мнению, хороших полицейских нужно ценить, награждать медалями и денежными премиями.

Говоря о противодействии коррупции в правоохранительных органах США, Д.Ниязов отметил, что американские полицейские очень ценят свою работу, где, кроме хорошей зарплаты, они имеют значительный социальный пакет. Поэтому они избегают любых ситуаций, когда на них может пасть подозрение во взяточничестве. В случае, если граждане предлагают полицейскому взятку, он вежливо объясняет, что это противоправное действие, за которое ответственность несут и полицейские, и граждане. В случае поступления жалоб на по лицейских от граждан, проводится тщательное разбирательство с участием юриста из полицейского департамента. Для профилактики коррупции среди полицейских для сотрудников проводятся специальные тренинги.

Также Д.Ниязов сообщил, что у него есть идея – внести предложение о проведении состязаний по боксу между полицейскими Нью-Йорка и сотрудниками казахстанской полиции. По его словам, полицейские Нью-Йорка уже выезжали в разные страны для проведения таких турниров.

Рассказывая о своих спортивных планах, Д.Ниязов отметил, что давно не выступал на ринге, но 20 февраля у него планируется встреча со спортсменом из Колумбии, которая пройдет в городе Майами штата Флорида.

Димаш Ниязов – уроженец Казахстана, в 13 лет переехал на постоянное жительство в США, работает в полиции Нью-Йорка. Обладатель звания «Лучший полицейский Нью-Йорка». Профессионально занимается боксом, обладатель звания «Герой мира» от Всемирного боксерского совета WBC.