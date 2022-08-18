Полицейский из Костаная победил на чемпионате МВД РК

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайский полицейский стал лучшим по рукопашному бою на чемпионате МВД РК, который прошел в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На западе страны состоялась ІХ летняя спартакиада физкультурно-спортивного общества «Динамо» среди сотрудников правоохранительных органов и других специальных и силовых структур, которая в этом году была посвящена 30-летию казахстанской полиции.

Костанайскую область на соревнованиях представила сборная департамента полиции. Каждый из участников не раз становился призером различных соревнований международного и республиканского уровней.

«Полицейский-спортсмен в структуре департамента полиции Костанайской области – это не редкость. Такие высокие победы наших сотрудников вносят огромный вклад в стимулирование личного состава, вдохновляют на совершение новых спортивных результатов. Мы будем и дальше поощрять достижения среди сотрудников», - сказал начальник департамента полиции Ерлан Омарбеков.

Уверенную победу на чемпионате МВД РК по рукопашному бою одержал инспектор СОБР ДП Костанайской области Аманбек Жаманкараев. У него очень много спортивных достижений, но самые главные – мастер спорта по рукопашному бою, мастер спорта по боевому самбо и мастер спорта по жекпе-жек.

Капитан полиции признается, что благодаря спорту он состоялся как личность и осознанно выбрал нелегкую профессию полицейского.

«Я не расстаюсь со спортом, постоянно тренируюсь и серьезно готовлюсь к соревнованиям. Созданы все условия для занятий по физической подготовке и формированию навыков самозащиты, обезвреживания лиц, угрожающих общественному порядку или личной безопасности людей. Выражаю слова особой благодарности руководству за поддержку и призываю всех, от мала до велика, заниматься спортом и физической культурой, вести здоровый образ жизни», - сказал сотрудник полиции Аманбек Жаманкараев.

За свою победу костанаец награжден грамотой, медалью и поясом.



