Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.2 eur/kzt 472.29

    rub/kzt 7.86 cny/kzt 68.81
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Полицейский из Костаная победил на чемпионате МВД РК

    18 Августа 2022 19:37

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайский полицейский стал лучшим по рукопашному бою на чемпионате МВД РК, который прошел в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На западе страны состоялась ІХ летняя спартакиада физкультурно-спортивного общества «Динамо» среди сотрудников правоохранительных органов и других специальных и силовых структур, которая в этом году была посвящена 30-летию казахстанской полиции.

    Костанайскую область на соревнованиях представила сборная департамента полиции. Каждый из участников не раз становился призером различных соревнований международного и республиканского уровней.

    «Полицейский-спортсмен в структуре департамента полиции Костанайской области – это не редкость. Такие высокие победы наших сотрудников вносят огромный вклад в стимулирование личного состава, вдохновляют на совершение новых спортивных результатов. Мы будем и дальше поощрять достижения среди сотрудников», - сказал начальник департамента полиции Ерлан Омарбеков.

    Уверенную победу на чемпионате МВД РК по рукопашному бою одержал инспектор СОБР ДП Костанайской области Аманбек Жаманкараев. У него очень много спортивных достижений, но самые главные – мастер спорта по рукопашному бою, мастер спорта по боевому самбо и мастер спорта по жекпе-жек.

    Капитан полиции признается, что благодаря спорту он состоялся как личность и осознанно выбрал нелегкую профессию полицейского.

    «Я не расстаюсь со спортом, постоянно тренируюсь и серьезно готовлюсь к соревнованиям. Созданы все условия для занятий по физической подготовке и формированию навыков самозащиты, обезвреживания лиц, угрожающих общественному порядку или личной безопасности людей. Выражаю слова особой благодарности руководству за поддержку и призываю всех, от мала до велика, заниматься спортом и физической культурой, вести здоровый образ жизни», - сказал сотрудник полиции Аманбек Жаманкараев.

    За свою победу костанаец награжден грамотой, медалью и поясом.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    #Костанайская область #Спорт #МВД РК #Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Определились победители турнира по настольному теннису в Нур-Султане
    Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    Казахстанец потерпел поражение на старте турнира в Тулузе
    Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Талдыкоргане
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане
    Новости партнеров