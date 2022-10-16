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    Полицейский из Абайской области стал бронзовым призером на Кубке Азии

    16 Октября 2022, 20:49

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау завершился Кубок Азии по спортивному и боевому самбо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В чемпионате участвовали 200 атлетов из более 13 стран. На ковре за победу боролись десятки чемпионов мира и победители континентальных турниров.

    Сотрудник отряда быстрого реагирования ДП области Абай, мастерски одолев своих соперников, стал бронзовым призером в весовой категории свыше 91 кг.

    Дамир Секен работает в органах внутренних дел с 2017 года. Самбо он занимается уже более пяти лет, рассказали в полиции.


    Фото: polisia.kz
    Спорт Абайская область
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