Полицейский из Абайской области стал бронзовым призером на Кубке Азии

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау завершился Кубок Азии по спортивному и боевому самбо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В чемпионате участвовали 200 атлетов из более 13 стран. На ковре за победу боролись десятки чемпионов мира и победители континентальных турниров.

Сотрудник отряда быстрого реагирования ДП области Абай, мастерски одолев своих соперников, стал бронзовым призером в весовой категории свыше 91 кг.

Дамир Секен работает в органах внутренних дел с 2017 года. Самбо он занимается уже более пяти лет, рассказали в полиции.



Фото: polisia.kz