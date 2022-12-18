Полицейский и фельдшер спасли женщину из горящего дома в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Старший инспектор полка патрульной полиции экипажа «Буран-240» старший лейтенант Багдат Ашеков и фельдшер станции скорой медицинской помощи №10 Тахир Руземов спасли женщину из горящего дома в Медеуском районе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, 18 декабря в 10:24 на пульт «101» поступило сообщение о пожаре по адресу Медеуский район, ул. Ахмедсафина, дом 8. На место пожара выехали пожарные расчеты по повышенному рангу, а также службы взаимодействия города.

«В частном жилом доме произошло горение кровли и потолочного перекрытия на площади 120 квадратных метров. Из-за высокой горючей загрузки создалась угроза распространения огня на близстоящий жилой дом. Пожар локализован за 23 минуты, полностью ликвидирован в 11:15. Удалось отстоять от огня соседний жилой дом. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации задействовано от ДЧС 30 человек личного состава, 6 единиц техники и службы взаимодействия города», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматы.

Наблюдение и координация обстановки происходила посредством централизованной системы видеомониторинга ДЧС.





До прибытия пожарных подразделений старший инспектор полка патрульной полиции «Буран-240» Багдат Ашеков и фельдшер станции скорой медицинской помощи №10 Тахир Руземов спасли из горящего дома 31-летнюю женщину, которая из-за имеющейся травмы ноги (состояние послеоперационного вмешательства), не могла самостоятельно покинуть помещение. Спасая женщину, Багдат Ашеков поранился стеклом. После осмотра врачей и оказания медицинской помощи он вернулся в строй.





Сотрудник департамента полиции Алматы Ашеков Багдат Бакытжанович и фельдшер ССМП № 10 Тахир Руземов будут представлены к поощрению руководством департамента по ЧС города Алматы.



