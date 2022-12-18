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    Полицейский и фельдшер спасли женщину из горящего дома в Алматы

    18 Декабря 2022, 18:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Старший инспектор полка патрульной полиции экипажа «Буран-240» старший лейтенант Багдат Ашеков и фельдшер станции скорой медицинской помощи №10 Тахир Руземов спасли женщину из горящего дома в Медеуском районе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, 18 декабря в 10:24 на пульт «101» поступило сообщение о пожаре по адресу Медеуский район, ул. Ахмедсафина, дом 8. На место пожара выехали пожарные расчеты по повышенному рангу, а также службы взаимодействия города.

    «В частном жилом доме произошло горение кровли и потолочного перекрытия на площади 120 квадратных метров. Из-за высокой горючей загрузки создалась угроза распространения огня на близстоящий жилой дом. Пожар локализован за 23 минуты, полностью ликвидирован в 11:15. Удалось отстоять от огня соседний жилой дом. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации задействовано от ДЧС 30 человек личного состава, 6 единиц техники и службы взаимодействия города», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматы.

    Наблюдение и координация обстановки происходила посредством централизованной системы видеомониторинга ДЧС.


    До прибытия пожарных подразделений старший инспектор полка патрульной полиции «Буран-240» Багдат Ашеков и фельдшер станции скорой медицинской помощи №10 Тахир Руземов спасли из горящего дома 31-летнюю женщину, которая из-за имеющейся травмы ноги (состояние послеоперационного вмешательства), не могла самостоятельно покинуть помещение. Спасая женщину, Багдат Ашеков поранился стеклом. После осмотра врачей и оказания медицинской помощи он вернулся в строй.


    Сотрудник департамента полиции Алматы Ашеков Багдат Бакытжанович и фельдшер ССМП № 10 Тахир Руземов будут представлены к поощрению руководством департамента по ЧС города Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия МЧС Пожар ДЧС Спасение
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