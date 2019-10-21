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    Полицейский автопатруль помог роженице вовремя добраться до роддома в Капшагае

    21 Октября 2019, 13:02

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Капшагае сотрудник полиции на патрульной автомашине вовремя доставил беременную женщину в родильный дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Факт зарегистрирован во время патрулирования 4-го микрорайона города Капшагая. Автопатруль обратил внимание на голосовавшую у дороги беременную женщину, которой, судя по виду, требовалась срочная медицинская помощь.

    «У женщины начались сильные схватки, и ей требовалась срочная госпитализация. Уже в машине начал вспоминать, как необходимо действовать при экстренных родах. Сразу же отзвонился в роддом, чтобы встречали... Благо, удалось избежать автомобильных пробок и вовремя доставить роженицу в городскую больницу. Роды начались в машине, и медикам потребовалась проявить сноровку, чтобы принять женщину. Родился мальчик, который, с учетом обстоятельств его появления на свет, вырастет, я уверен, сильным и крепким парнем. Желаю ему и его маме счастья», - сказал инспектор патрульной полиции Капшагайского ГОП старший сержант Нурлан Умирзаков.

    Как выяснилось, роженица пыталась самостоятельно добраться в больницу и дожидалась такси, когда начались схватки (супруг женщины был в это время в командировке). По счастливой случайности, Анастасия встретила автопатруль. Счастливые супруги назвали своего сына Владиславом.

    Случай осветили в местных социальных сетях. Интернет-пользователи выразили благодарность полицейскому, отметив, что днем ранее патрульный Нурлан Умирзаков отличился, разыскав заблудившегося в городе 14-летнего подростка, страдающего ДЦП.

    Автор:

    Хасан Еспанов

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