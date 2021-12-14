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    Полицейским Алматы вручили специальные награды в канун Дня Независимости

    14 Декабря 2021, 17:14

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Гарнизон алматинской полиции на сегодняшний день насчитывает более шести тысяч человек. Самые добросовестные полицейские, имеющие высокие показатели в служебной деятельности, а также по праву считающиеся профессионалами своего дела были награждены в честь празднования 30-летия Независимости Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Медали, почетные грамоты стражам порядка в торжественной обстановке вручил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

    «Накануне священной для всех казахстанцев даты - 30-летнего юбилея Независимости - мы отмечаем заслуги общественных деятелей, учителей, врачей и, конечно же, полицейских. Вы стоите на защите конституционных прав и свобод народа, обеспечиваете общественную безопасность в Алматы. Самое главное, чтобы жители города чувствовали себя защищенными. Для этого мы делаем все необходимое», - сказал Б. Сагинтаев, поздравив собравшихся с наступающим Днем Независимости.

    В связи с празднованием Дня Независимости Республики Казахстан приказом министра внутренних дел, распоряжением акима Алматы и приказом ДП за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, профессионализм, высокие показатели в служебной деятельности поощрены более 200 сотрудников.

    «Праздник Независимости – это дань уважения многим поколениям людей, которые ценой огромных усилий добились этой непреходящей ценности. Перед нами стоит важнейшая задача - обеспечить должный общественный порядок и безопасность граждан. Это наш конституционный и профессиональный долг и выполнить его на высоком организационном и качественном уровне – почетная обязанность всех сотрудников органов и подразделений Департамента», - подчеркнул начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.

    Сообщается, что за эти годы в борьбе с преступностью погибли 78 алматинских полицейских, которые самоотверженно и преданно выполняли долг перед Родиной.

    Акимом Алматы награждены следующие сотрудники:

    - полковник полиции Абдрахманов Рустам Туралыевич; – заместитель начальника ДП;

    - полковник полиции Саттаров Манап Агзамович – начальник Управления местной полицейской службы;

    - подполковник полиции Алмагамбетов Ерлан Даулетович - начальник Управления по противодействию наркопреступности;

    - подполковник полиции Абулхайыр Уланбек Бауыржанович - начальник Управления полиции Ауэзовского района;

    - полковник полиции Аухадиев Думан Габидуллаевич - начальник Управления полиции Бостандыкского района;

    - лейтенант полиции Асқаров Дастан Дауренович – оперуполномоченный Управления полиции Алатауского района;

    - лейтенант полиции Орымбек Әбілхан Асылханұлы - следователь Управления полиции Алатауского района;

    - лейтенант полиции Баудынов Тахир Азатулы – участковый инспектор Управления полиции Медеуского района;

    - лейтенант полиции Баймырза Ислам Еркінұлы - участковый инспектор Управления полиции Турксибского района;

    - лейтенант полиции Төлеуқұл Олжас Саятұлы - участковый инспектор Управления полиции Наурызбайского района;

    - лейтенант полиции Тауекелов Альтаир Бақытжанұлы – инспектор Полка патрульной полиции;

    - лейтенант полиции Оразқұл Аблай Саятұлы – инспектор специального отряда быстрого реагирования;

    - рядовой полиции Ахмадиев Тимур Азаматұлы – инспектор батальона конвойной службы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы МВД РК День Независимости 30 лет Независимости
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