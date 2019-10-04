Полицейских в Париже атаковал глухой программист

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Жена сотрудника полиции, который убил четырех коллег в центральной префектуре полиции Парижа, говорит, что у него был психоз и за ночь до нападения он слышал голоса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-Би-Си.

45-летний Микаэль Харпон был застрелен полицией на месте происшествия. Французские чиновники пытаются установить мотив убийства.

Жена Харпона была взята под стражу, хотя парижская прокуратура утверждает, что ей не было предъявлено обвинение.

Представители полицейского профсоюза предположили, что Харпон поссорился с одним из коллег. Однако его жена рассказала полиции, что у него были разногласия с начальством, и он чувствовал, что его работа недооценивается.

Убийства произошли на следующий день после того, как полиция объявила забастовку по всей Франции в связи с ростом насилия в отношении стражей порядка. По сообщениям полицейских профсоюзов, с начала года сотрудники правоохранительных органов совершили более 50 самоубийств.

По словам свидетелей, многие люди в панике бежали из здания. Территория в Иль-де-ла-Сите – это старейшая часть города, была оцеплена.

Предположительно, около 13:00 по местному времени злоумышленник вошел в здание и направился прямо в свой кабинет, где начал нападать на коллег с ножом.

Он успел ударить трех человек в кабинетах и двух женщин на лестнице, прежде чем был застрелен офицером во внутреннем дворе здания. Стоит отметить, что здание находится недалеко от основных туристических объектов, включая собор Нотр-Дам.

К сожалению, трое мужчин и одна женщина скончались, сообщил журналистам парижский прокурор Реми Хейц.

Пятая жертва преступника выжила, но получила тяжелые ранения.

На место происшествия прибыли Президент страны Эммануэль Макрон, премьер-министр Эдуард Филипп и министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

По словам министра внутренних дел, Харпон был программистом, проработавшим в парижской полиции 16 лет. Он на 70% глух. У Харпона также были проблемы с речью.

Согласно сообщениям, он перешел в ислам 18 месяцев назад и с недавнего времени перестал общаться с коллегами-женщинами в офисе. Но представитель правительства заявил, что не было никаких признаков того, что он был радикализирован.