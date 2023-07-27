Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Полицейских, пытавших задержанных, осудили в Туркестанской области

    27 Июля 2023, 14:15

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В городском суде Туркестана рассмотрено уголовное дело по фактам пыток и незаконного задержания в отношении 6 сотрудников полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инцидент произошел в прошлом году в Сауранском районе. 6 сотрудников полиции незаконно задержали двух подозреваемых в отделении. Их запугивали и даже применяли физическую силу с целью выбить ложные показания и признаться в совершении уголовных преступлений, связанных с кражей скота.

    Прокурор признал экс-сотрудников правоохранительных органов виновными и потребовал для каждого из них окончательное наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Однако потерпевшие заявили, что они помилуют одного из них. Но в отношении остальных подсудимых попросили назначить наказание, озвученное прокурором.

    По приговору суда 6 подсудимых признаны виновными в совершении уголовных преступлений, предусмотренных пунктами 1), 2) части 2 статьи 146 и частью 1 статьи 414 УК РК.

    Четверо осужденных приговорены к 4 годам, а двое осужденных к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Также все они лишились специальных званий и права работать в правоохранительных органах до 3 лет.

    «При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства - потерпевшие простили подсудимого, тот факт, что двое подсудимых не принимали активного участия в совершении преступления, а все подсудимые ранее не были судимы. Отягчающим обстоятельством было нарушение присяги. Наказание будет отбываться в учреждениях уголовно-исполнительной системы среднего режима. Приговор суда в законную силу не вступил», — сообщили в пресс-службе Туркестанского областного суда.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Туркестанская область Борьба с преступностью Суды МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Астанчанка убила мужчину, протащив на двери машины: суд оправдал ее
    Около 100 кг рыбы изъяли у браконьера жамбылские полицейские
    Дело о захвате заложников в Kaspi Bank поступило в суд
    Смертельное ДТП в Кызылординской области унесло 5 жизней
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 Казахстан обошел страны СНГ в рейтинге по стоимости жизни
    5 На что могут снять свои пенсионные накопления казахстанцы в 2023 году