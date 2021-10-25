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    Полицейских наказали за грубое обращение с пожилой жительницей Шымкента

    25 Октября 2021, 13:22

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции озвучили итоги проверки после резонансного видео с полицейскими Шымкента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Речь идет о видео, которое распространилось в Instagram. Жители Шымкента заступились за 75-летнюю бабушку, с которой грубо обращались двое сотрудников полиции.

    «Сегодня, 24 октября 2021 года, на Верхнем Рынке произошел инцидент. Двое полицейских напали на бабушку, которая сидела в сторонке с мешочком в 3-4 кг грецких орехов. Так эти двое, в частности полицейский в черной маске, обращался грубо, забрал у бабули телефон и не давал позвонить сыну бабушке. Бабушке чуть плохо не стало, мы, прохожие, заступились за нее», - рассказала жительница Шымкента в письме, адресованном авторам паблика.

    По словам горожанки, полицейские отказались представиться. Когда она подошла, чтобы узнать имена сотрудников в форме, они отмахнулись.

    Позже в департаменте полиции Шымкента озвучили итоги служебного расследования по данному факту.

    «В соответствии с решением дисциплинарной комиссии сотрудникам полиции было вынесено дисциплинарное взыскание. В частности, Жулдызбеку Мулькибаеву было вынесено взыскание из-за неполного служебного соответствия, а Дауыру Турмагамбетову вынесено взыскание в виде предупреждения. Такое решение принято в связи с нарушением норм Этического кодекса сотрудниками полиции.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Происшествия Шымкент
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