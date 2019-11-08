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    Полицейских наказали в ВКО за применение дубинки

    8 Ноября 2019, 17:02

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудников отдела полиции района Алтай привлекли к строгой дисциплинарной ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

    «Управлением собственной безопасности департамента полиции проводится досудебное расследование, — сообщили в ДП ВКО. — Кроме того, по решению дисциплинарной комиссии ряд сотрудников и руководство отдела полиции района Алтай привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».

    Напомним, в августе в соцсетях распространился видеоролик, на котором запечатлено задержание мотоциклиста в городе Алтае. На кадрах видно, как участник задержания бьет дубинкой нарушителя ПДД.

    После инцидента в пресс-службе ДП комментировали, что «23-летний водитель KAWASAKI проигнорировал требование полицейских остановиться. Когда стражи порядка пытались его остановить, мотоциклист не справился с рулевым управлением, выехал на газон и совершил наезд на легковой автомобиль. При задержании были применены специальные средства в виде резиновой палки».

    Ранее мы сообщали, что недавно к строгой дисциплинарной ответственности привлекали также сотрудников полиции в Шемонаихинском районе. Полицейские, по информации пресс-службы ДП, были причастны к распространению в Сети ориентировки, в которой указаны личные данные несовершеннолетней. 7-летнюю девочку, по предварительной версии, изнасиловал отец.

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    Восточно-Казахстанская область Силовые структуры
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