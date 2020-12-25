Полицейских и судей будут строже наказывать за взяточничество

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейских и судей будут строже наказывать за взяточничество. Об этом сообщила директор административно-правового департамента Агентства РК по противодействию коррупции Айгуль Базарбаева в ходе онлайн-брифинга на площадке Антикоррупционной службы в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга разъяснялись основные новеллы, содержащиеся в Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции», который был подписан Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым 19 декабря 2020 года.

«Важной новеллой закона является ужесточение наказания за коррупцию сотрудников правоохранительных органов и судей. Именно сотрудники правоохранительных органов и судьи напрямую ассоциируются у общества, как гаранты законности и правопорядка и вполне закономерно, что за совершение ими коррупционных преступлений должно быть более строгое наказание. Теперь Законом для них санкции и правовые последствия за совершение ряда коррупционных преступлений усилены на порядок», - сказала А.Базарбаева.

Директор департамента привела в пример статью 366 Уголовного кодекса «Получение взятки», которая является наиболее распространенной в правоприменительной практике. Сейчас размер назначаемой санкции не зависит от занимаемой должности. Градация санкций зависит только от размера взятки - простая взятка, взятка в значительном размере, взятка в крупном размере, взятка в особо крупном размере. Законом в статье 366 УК введен новый состав в отношении судей и сотрудников правоохранительных органов с усилением санкции в виде лишения свободы с 5 до 6 лет.

По словам А.Базарбаевой, увеличение санкций выглядит не очень значительным, но правовые последствия достаточно серьезные. Теперь получение сотрудником правоохранительного органа или судьей простой взятки, то есть, менее 50 МРП, уже будет считаться тяжким коррупционным преступлением, а не средней тяжести, как в прежней редакции. Следовательно, во-первых, указанные лица лишаются возможности условно-досрочного освобождения. Во-вторых, для них отменяется возможность отбытия наказания сразу в колониях минимальной безопасности.

А.Базарбаева отметила, что ужесточение ответственности коснулось и второй стороны мздоимства - взяткодателей и посредников. Им увеличены санкции за противоправные действия. К примеру, если прежде за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 367 Уголовного кодекса «Дача взятки в значительном размере» максимальная санкция составляла до 5 лет лишения свободы и, соответственно, это деяние признавалось преступлением средней тяжести, то согласно новой редакции верхний порог наказания увеличен до 7 лет лишения свободы, что автоматически относит это преступление к категории тяжких с соответствующими правовыми последствиями -– невозможность условно-досрочного освобождения и отбытия наказания сразу в колонии минимальной безопасности.

Все поправки, внесенные Законом, подписанным Президентом РК 19 декабря 2020 года, будут введены в действие с 30 декабря 2020 года.