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    Полицейские завершают обследование дорог по школьным маршрутам Нур-Султана

    31 Августа 2022, 18:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях снижения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники полиции обследовали дороги возле объектов образования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции г. Нур-Султана.

    «В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Внимание - дети!» проведено обследование дорог, прилегающих к 139 объектам образования. Из них 101 государственных средних учебных заведений и 27 детских садов. По результатам выдано 162 предписаний», - сообщили в ведомстве.

    В преддверии нового учебного года сотрудники полиции проверили техническое состояние 61 школьного автобусов.

    Проведена профилактическая беседа с водителями школьных автобусов и руководством предприятий о внимательном и бережном отношении к маленьким пассажирам.

    Весь водительский состав проверен на отсутствие судимости, а также по всем специальным учетам МВД Республики Казахстан.

    Возле маршрутов средних школ 20 и 74 обустроено 4 светофора. В районе 88 объектов образования восстановлена дорожная разметка «Пешеходный переход» в желто-белой цветовой гамме, на проезжую часть нанесено более 1500 кв. м символов «Внимание дети».

    На 6 участках обустроены нерегулируемые пешеходные переходы в комплексе. В районе 84 школ восстановлено более 130 искусственных дорожных неровностей, установлено 22.

    Изменена организация дорожного движения в районе 2 школ, введено одностороннее движение.

    При подготовке к учебному году по маршруту (подходы к школам) построено 1200 метров дорог и более 800 метров пешеходных тротуаров.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Астана Дороги школа
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