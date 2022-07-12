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    Полицейские задержали жителей Туркестанской области с 10 кг наркотиков

    12 Июля 2022, 14:07

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками транспортной полиции на охраняемом переезде станции Турксиб задержана автомашина ВАЗ-2106, в багажнике которой обнаружено два мешка с наркосодержащей коноплей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    За незаконную перевозку наркотиков задержаны два жителя Туркестанской области. Как пояснил водитель автомашины, задержанные наняли его в качестве таксиста по приложению «inDriver» и попросили отвезти в поселок Луговое. По результатам экспертизы, вещество идентифицировано как невысушенная марихуана общим весом 10,5 кг. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания Жамбылской области. Начато досудебное расследование по статье 296 части 4 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере без цели сбыта». Наказание предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. В случае, если следствием будет доказан факт хранения и транспортировки наркотиков в целях сбыта, то наказание будет составлять от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    «С 1 июня в период спецоперации «Қарасора» полицейскими уже выявлено 44 наркоправонарушения на железнодорожном транспорте. В их числе три факта сбыта наркотиков в особо крупном размере, один факт контрабанды и два факта хранения наркотиков в особо крупном размере», – сообщил заместитель начальника департамента полиции на транспорте Ерлан Жалмагамбет.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Туркестанская область Видео МВД РК Борьба с наркотиками
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