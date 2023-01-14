Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Полицейские задержали подозреваемых в краже труб на сумму 11 млн тенге в Жезказгане

    14 Января 2023, 19:46

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – С территории строящегося объекта украли металлопластиковые трубы на сумму 11 миллионов тенге в Жезказгане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

    По информации пресс-службы, 12 января текущего года в 12:39 часов в управление полиции города Жезказгана поступило сообщение по факту хищения неизвестными лицами металлопластиковых труб со строящегося объекта, расположенного в черте города. Общий ущерб составил более 11 миллионов тенге.

    В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции УП города Жезказгана установлены двое неработающих жителей города 32 и 37 лет, которые дали признательные показания в совершении кражи металлических труб. Подозреваемые водворены в ИВС, вещественные доказательства изъяты.

    Ведется расследование.
    Борьба с преступностью Происшествия МВД РК Улытауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ряд домов частного сектора временно останется без тепла в Экибастузе 16 января
    В Израиле прошли многотысячные протесты против Нетаньяху
    Жамбылские полицейские нашли пропавшего двухлетнего ребенка
    О гибели всех находившихся на борту разбившегося в Непале самолета заявили в Yeti Airlines
    Популярное
    1 Суд выдворил россиянина из РК за двойное гражданство
    2 Неблагоприятные метеоусловия 15 января прогнозируются в пяти городах Казахстана
    3 Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла американка Р’Бонни Габриэл
    4 Двое погибли и шестеро ранены в ДТП на трассе Семей-Усть-Каменогорск
    5 Крупный оздоровительный комплекс сгорел в Петропавловске
    Новости партнеров