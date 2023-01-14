Полицейские задержали подозреваемых в краже труб на сумму 11 млн тенге в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – С территории строящегося объекта украли металлопластиковые трубы на сумму 11 миллионов тенге в Жезказгане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

По информации пресс-службы, 12 января текущего года в 12:39 часов в управление полиции города Жезказгана поступило сообщение по факту хищения неизвестными лицами металлопластиковых труб со строящегося объекта, расположенного в черте города. Общий ущерб составил более 11 миллионов тенге.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции УП города Жезказгана установлены двое неработающих жителей города 32 и 37 лет, которые дали признательные показания в совершении кражи металлических труб. Подозреваемые водворены в ИВС, вещественные доказательства изъяты.

Ведется расследование.



