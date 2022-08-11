Полицейские задержали подозреваемого в краже 19 велосипедов в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 29-летний подозреваемый похитил 19 велосипедов в нескольких районах Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудникам отдела криминальной полиции УП города Атырау удалось остановить преступника лишь после кражи 19-и велосипедов. Так, 25 июля около 23:30 часов мужчина, находясь в микрорайоне Нурсая, тайно похитил чужой велосипед и скрылся с места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан 3 августа в микрорайоне Привокзальный. По данному факту управлением полиции города Атырау проводится досудебное расследование по части третьей статьи 188 УК РК.

Фото: polisia.kz