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    • Полицейские задержали подозреваемого в краже 19 велосипедов в Атырау

    11 Августа 2022 17:21

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 29-летний подозреваемый похитил 19 велосипедов в нескольких районах Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудникам отдела криминальной полиции УП города Атырау удалось остановить преступника лишь после кражи 19-и велосипедов. Так, 25 июля около 23:30 часов мужчина, находясь в микрорайоне Нурсая, тайно похитил чужой велосипед и скрылся с места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан 3 августа в микрорайоне Привокзальный. По данному факту управлением полиции города Атырау проводится досудебное расследование по части третьей статьи 188 УК РК.

    Фото: polisia.kz
    #Атырауская область #Борьба с преступностью #Атырау
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