Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Полицейские задержали напавшего на журналистку в Таразе

    31 Октября 2022, 21:47

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Полицейские задержали мужчину, который пытался ограбить журналистку в Таразе. Пострадавшая написала пост в социальной сети, вызвавший общественный резонанс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «23 октября в 06.40 в полицию Тараза поступил вызов о попытке ограбления, - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции Жамбылской области. - Женщина сообщила, что на Аллее Молодежи неизвестный мужчина пытался похитить у нее мобильный телефон и денежные средства, при этом он несколько раз ее ударил. А когда женщина стала отчаянно сопротивляться, убежал в неизвестном направлении. Начато досудебное расследование по ст.24 ч.3 – ст.191 ч.2 п.1 УК РК (покушение на грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего)».

    Пострадавшая Л. оказалась корреспондентом областного издания.

    По ее словам, к семи часам утра она шла в бассейн, где занималась плаванием по имевшемуся у нее абонементу. Вместо обычного такси в то утро решила пойти пешком через сквер, где на нее напал неизвестный.

    В социальной сети Facebook Л. написала пост, в котором поделилась замечаниями по работе полицейских, после чего в социальной сети поднялся общественный резонанс.

    «Сотрудниками полиции незамедлительно начаты оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию преступника. Со слов потерпевшей составлен фоторобот, проведена проческа местности, изучены камеры видеонаблюдения в округе, в том числе Центра оперативного управления полиции города Тараза», - сообщили в ведомстве.

    Женщина выразила благодарность всем, кто ее поддержал, а также начальнику жамбылской полиции Арманбеку Баймурзину.

    «За эти дни я увидела работу полиции воочию, и да, это сложная кропотливая тяжёлая работа, требующая непрестанного внимания бдительности и отваги. Люди, будьте осторожны, когда вы идете в темноте очень рано или очень поздно, особенно в пустынных местах, не идите в наушниках, чтобы вовремя среагировать», - написала в своем следующем посте Л.

    «В результате комплекса мероприятий сотрудники криминальной полиции Жамбылской области установили и задержали 35-летнего жителя Тараза. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном преступлении. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, ведется следствие», - сообщили в ведомстве.


    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Борьба с преступностью МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пенсионер с топором напал на мужчину в Алматинской области
    Вооруженного браконьера с тушами зайцев обнаружили в Кызылординской области
    Водитель и пассажир погибли в ДТП в Актюбинской области
    45 млн тенге, $9 тысяч и украшения с бриллиантами украл любовник у астанчанки
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
    5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
    Новости партнеров