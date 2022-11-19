Полицейские задержали 20 лет находившегося в международном розыске иностранца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления криминальной полиции ДП Туркестанской области установили уголовного преступника, который 20 лет находился в международном розыске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В результате принятых мер на территории Жетысайского района полицейские установили и задержали гражданина Узбекистана, разыскиваемого за тяжкое преступление. Выяснилось, что мужчина был объявлен в международный розыск в 2002 году за совершение убийства на территории соседнего государства.

В итоге, находившегося 20 лет в международном розыске уголовного преступника задержали полицейские ДП Туркестанской области. Стражи порядка доставили задержанного иностранца в районный отдел для установления личности и сбора необходимых документов. «Мужчина арестован. В настоящее время сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства», - сообщил начальник управления криминальной полиции департамента полиции Туркестанской области Султанбек Усипбеков.



